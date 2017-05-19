В Венесуэле убили племянника оппозиционного губернатора

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Племянник губернатора венесуэльского штата Амасонас от оппозиции Либорио Гуарульи был убит бандитами в городе Пуэрто-Аякучо.

"В 8.00 утра в районе Касикиаре убийцы на мотоциклах убили Эрика Гуарулью Пайуа, главу генерального архива правительства штата Амасонас", — написал сам губернатор в своем микроблоге в Twitter.

По словам губернатора, его родственник стал уже третьим человеком, занимавшим эту должность и погибшим от рук грабителей и убийц.

В начале мая Гуарулья сообщил о лишении его права занимать политические должности на срок до 15 лет (после завершения нынешнего мандата). Он стал вторым после губернатора Миранды Энрике Каприлеса главой региона, которому власти Венесуэлы отказали в возможности переизбрания на своем посту.