США могут ввести новые санкции против Венесуэлы уже 18 мая

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США могут ввести новые санкции против Венесуэлы уже в четверг, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.

По данным агентства, санкции могут коснуться членов Верховного суда Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.