США могут ввести новые санкции против Венесуэлы уже 18 мая
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США могут ввести новые санкции против Венесуэлы уже в четверг, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США.
По данным агентства, санкции могут коснуться членов Верховного суда Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле.
Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
© AFP 2017 / Federico ParraГолосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
© AFP 2017 / Juan BarretoРешение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
© AFP 2017 / Juan BarretoСилы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
© AFP 2017 / Carlos BecerraВ больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
© AFP 2017 / Federico ParraОколо 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
© REUTERS / Marco BelloГенеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.