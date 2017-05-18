США хотят ввести дополнительные санкции против физлиц в Венесуэле

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Белый дом планирует вскоре ввести дополнительные санкции против отдельных лиц в Венесуэле в связи с предполагаемым нарушением прав человека на фоне массовых протестов в стране, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в конгрессе.

По данным агентства, о введении нового пакета санкций может быть объявлено уже в четверг. При этом неизвестно, скольких именно людей затронут санкции министерства финансов США.

В понедельник главы МИД стран-членов ЕС призвали все политические силы Венесуэлы, где с начала апреля продолжаются массовые протесты, разрешить кризисную ситуацию конструктивно и без применения насилия, а власти — освободить политических оппозиционеров. При этом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что США размышляют над введением санкций. Она отметила, что в ЕС всегда готовы поддержать размышления.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.