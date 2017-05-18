Экс-шеф ЦРУ Бреннан даст показания по "российскому вмешательству в выборы"

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан даст показания по "российскому вмешательству в выборы" в комитете по разведке палаты представителей, сообщил в заявлении комитет.

Бреннан выступит на открытой, а затем и на закрытой сессии комитета во вторник 23 мая.

Бреннан возглавлял ЦРУ при президенте Бараке Обаме.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".