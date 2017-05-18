Опрос: шансы на победу движения Макрона на парламентских выборах растут

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шансы на победу на парламентских выборах движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" растут, в то время как партии "Республиканцы" и "Национальный фронт" теряют доверие французов, свидетельствуют данные опроса компании Harris Interactive.

Согласно проведенному исследованию, на парламентских выборах движение "Вперед, республика" готовы поддержать 32% французов, что на три процентных пункта больше, чем по данным прошлого опроса, проведенного в период с 9 по 11 мая. Партии "Республиканцы" и "Национальный фронт" потеряли по одному процентному пункту и заручились поддержкой только 19% опрошенных.

В свою очередь партия "Непокорившаяся Франция" на парламентских выборах может получить 15% голосов, то есть на один процентный пункт больше, чем по результатам прошлого опроса. Социалистическая партия Франции может заручиться поддержкой 6% избирателей.

Опрос проводился в интернете в период с 11 по 17 мая — до назначения Эдуарда Филиппа премьер-министром. В исследовании приняли участие 5015 человек старше 18 лет.