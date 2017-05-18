При наезде автомобиля в Нью-Йорке пострадали 22 человека, еще один погиб

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В общей сложности 22 человека пострадали, еще один скончался на месте в результате наезда автомобиля на людей в центре Нью-Йорка, заявил комиссар полиции города.

"Под машину попали 23 прохожих, в результате столкновения несколько получили ранения, один человек скончался. 22 пострадавших были доставлены в больницы", — заявил комиссар полиции Джеймс О'Нил в эфире телеканала CBS.

Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. По словам мэра города Билла де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.