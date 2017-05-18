В Словакии в ДТП пострадали 16 военнослужащих

ПРАГА, 18 мая – РИА Новости, Александр Куранов. В результате аварии грузового автомобиля "Татра-815", который упал с дороги в реку в районе города Жьяр-над-Гроном в центральной части Словакии, ранения получили 16 военнослужащих, из них четверо – тяжелые, сообщила журналистам представитель минобороны республики Данка Цапакова.

"Авария произошла в гористой и лесной местности на территории воинской части неподалеку от города Жьяр-над-Гроном, пострадали военнослужащие управления испытаний ВВС вооруженных сил Словакии", — сообщила Цапакова, слова которой приводятся на сайте братиславской газеты Sme

Для эвакуации раненых в больницы было использовано несколько вертолетов. С целью выяснения причин происшествия создана комиссия минобороны во главе с госсекретарем ведомства Марьяном Салонем. Глава минобороны Петер Гайдош в настоящее время находится на переговорах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.