У генконсульства нет данных о россиянах, пострадавших в Нью-Йорке

Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию об инциденте на Таймс-сквер, где автомобиль врезался в пешеходов, данных о пострадавших россиянах пока нет. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии в четверг.

"Информацией о россиянах в ходе этого инцидента мы пока не располагаем. Ситуацию держим на контроле", — сообщил собеседник агентства.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на полицию города сообщил, что инцидент не связан с терроризмом. По последним данным, погиб один и пострадали около 20 человек.