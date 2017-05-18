Генерал Младич дождется решения суда МТБЮ в заключении

БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) отказал в запросе защиты бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича о том, чтобы отпустить его для лечения в Россию, так как не уверен, что обвиняемый вернется в суд, сообщила в четверг пресс-служба трибунала.

Решение было принято МТБЮ 11 мая, однако комментарий трибунала появился лишь в четверг, после международной реакции. В минувший вторник МИД РФ сообщил, что в Москве удивлены отказом временно освободить экс-командующего армией боснийских сербов для прохождения лечения, несмотря на выданные Москвой гарантии. Как указали в министерстве иностранных дел России, состояние здоровья Младича продолжает вызывать серьезную обеспокоенность, а отказ в передаче серба на лечение показателен для гаагского правосудия.

"В рамках своей оценки предварительных требований относительно предоставления временного освобождения в соответствии с правилами и процедурами… Судебная палата отметила, что она не убеждена в том, что Младич вернется в штаб-квартиру трибунала, если ему будет предоставлено временное освобождение", — говорится в сообщении МТБЮ.

Отмечается также, что Младич в свое время не сдался добровольно трибуналу, а вместо того "уклонялся от ареста 16 лет, несмотря на серьезное ухудшение состояния здоровья". Пресс-служба МТБЮ указала на то, что, по ее данным, осмотр генерала Младича привлеченными со стороны медиками, в том числе российскими специалистами, "проводились не позже 2015 года", в то время как врачи трибунала следят за состоянием здоровья обвиняемого на регулярной основе.

"Согласно ранее заявленному, Судебная палата вынесет вердикт по делу Младича в конце ноября текущего года", — резюмировал МТБЮ.

Сын генерала Дарко Младич уже сообщил сербским СМИ, что защита потребует от трибунала возможности срочного осмотра группой сербских врачей его отца.

Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича уже направляли подобное процессуальное ходатайство в МТБЮ 20 марта. Тогда во временном освобождении было также отказано.

Процесс по делу Младича, которого МТБЮ обвиняет в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов, начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. Приговор суда первой инстанции ожидается в ноябре 2017 года.