Комитет по разведке конгресса США затребовал документы об увольнении Коми

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет по разведке конгресса США затребовал от ФБР и министерства юстиции документы об увольнении директора ФБР Джеймса Коми, сообщило агентство Рейтер.

Документы затребованы в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы в США, которое в Кремле неоднократно опровергали.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении экс-советника президента, Майкла Флинна.