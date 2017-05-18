Встреча глав совбезов в Твери станет рекордной по числу стран-участников

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предстоящая 23-25 мая в Твери восьмая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, станет рекордной по числу стран-участниц — на нее приедут руководители советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов из более чем 80 стран.

"Такие встречи, проходящие под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, с годами становятся все более востребованными. К нам приезжают партнеры из десятков стран мира, от которых зависит принятие ответственных решений в сфере безопасности. При этом их число неуклонно растет", — отметил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Если в первом таком форуме в 2010 году в Сочи приняли участие представители 44 стран, то в прошлом году в Грозном — уже 75 государств. На восьмую встречу в Твери ожидаем прибытие представителей уже более 80 стран", — отметил он.

Возглавят делегации секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, руководители специальных служб или лица, которым главы государств поручат участвовать в конференции, а также представители профильных структур ООН.

"В ходе форума нам предстоит обсудить актуальные проблемы международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению. Второй, не менее важной темой заявлено международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью", — сказал Патрушев.

По его словам, в этом году гости форума также получат возможность принять участие в тематических "круглых столах" и в профессиональной обстановке обсудить такие чувствительные темы, как борьба с международным терроризмом, противодействие "цветным революциям", военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Уверен, что встречи в таком формате будут содействовать координации усилий государств на этих и других направлениях, обеспечению равных прав и возможностей стран в сфере безопасности при безусловном соблюдении основополагающих принципов и норм международного права", — сказал секретарь СБ РФ.