В ЕС сообщили, что в ближайшее время могут согласовать оборонные проекты

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини надеется, что страны-члены Евросоюза в ближайшие недели смогут определить совместные оборонные проекты для развития в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в сфере обороны.

В четверг министры обороны стран-членов ЕС обсудили перспективы PESCO, предполагаемого нормами Договора о Европейском союзе, но до сих пор не осуществленного. Как сообщила Могерини, Совет ЕС на уровне глав МО согласовал нормы и принципы проведения такого сотрудничества. Согласно этим принципам, участие в проектах PESCO должно быть открыто для всех стран-членов, которые хотят взять на себя необходимые обязательства, при этом любые мощности, разработанные в его рамках, останутся в собственности и под контролем стран-членов.

Руководство PESCO будет осуществляться на двух уровнях. Во-первых, в Совете ЕС, где будут присутствовать все страны-члены, но право голоса будет предоставлено только участникам PESCO. Второй уровень предполагает только участие стран, которые будут задействованы в конкретных совместных проектах и инициативах.

Могерини отметила, что "Совет договорился продолжить работу и достичь соглашения о запуске PESCO как можно быстрее и вернуться к этому вопросу, возможно, уже в июне".

"Странам-членам предстоит идентифицировать проекты, которые они хотят начать в рамках PESCO. Этот процесс произойдет в течение ближайших недель, надеюсь, недель, а не месяцев", — сказала глава дипломатии ЕС журналистам.

Она сообщила, что Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) и Европейское оборонное агентство окажут поддержку в выработке проектов для PESCO, а сами проекты смогут получить финансирование из создаваемого ЕС Европейского оборонного фонда.