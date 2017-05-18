Суд в Киеве не стал приостанавливать указ о лишении Артеменко гражданства

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Высший административный суд Украины отказал защите бывшего внефракционного депутата Верховной рады Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с РФ, в приостановке указа президента Петра Порошенко о лишении его гражданства, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Леонид Сиваков.
"Высший административный суд Украины отказался приостанавливать указ президента (о прекращении гражданства – ред.) и решение парламента (о досрочном прекращении полномочий народного депутата – ред.)", — заявил Сиваков.
По его словам, суд рассмотрит иск Артеменко по существу 30 мая.