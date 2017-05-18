Миссия ЕС в Средиземноморье изъяла оружие у экипажа подозрительного судна

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Военно-морская миссия ЕС в Средиземноморье "София" за несколько месяцев изъяла контрабандное оружие у экипажа одного судна, еще одно судно с грузом оружия военные отпустили, поскольку за него взяло ответственность ливийское правительство национального согласия в Триполи, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

ЕС в июне 2016 года формально одобрил обучение сотрудников береговой охраны и служащих ВМС Ливии и борьбу с контрабандой оружия у берегов страны силами военно-морской операции "София". Перед этим СБ ООН принял резолюцию, позволяющую в рамках операции перехватывать и досматривать в международных водах суда, которые подозреваются в перевозке оружия в районе Ливии. Таким образом участники операции ЕС способствуют соблюдению действующего в отношении Ливии оружейного эмбарго.

"Мы просигналили 497 судам, совершили 46 дружественных подходов, при которых капитан корабля добровольно соглашается на проведение инспекции на судне, и два раза высадились на подозрительные суда", — сказала Могерини журналистам.

В большинстве случаев, по ее словам, на борту не было обнаружено оружия, помимо используемого в целях самообороны. Груз оружия был обнаружен на двух подозрительных судах, одним из них оказалось судно под названием Luffy.

"Мы запросили правительство национального согласия в Триполи, находится ли судно под юрисдикцией правительства, они подтвердили, что это так, поэтому судно не было остановлено и оружие не было изъято", — заявила глава дипломатии ЕС.

Другой случай, по ее словам, произошел "на прошлой неделе, если не раньше".

"Судно было остановлено, на нем было обнаружено много оружия, легитимное правительство не признало свою ответственность за это судно, оружие было изъято в выполнение оружейного эмбарго", — сказала Могерини.