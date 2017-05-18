Олбрайт заявила, что Трамп не "выполняет свою домашнюю работу"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила на фоне подготовки Дональда Трампа к первой зарубежной поездке на посту американского президента, что обеспокоена отсутствием у него опыта в международных делах, а также тем, что он "не выполняет свою домашнюю работу".

"Что не дает мне спать по ночам, это то, что в госдепартаменте работает неполная команда, а также все вопросы, касающиеся того, что происходит внутри Белого дома. Это то, что беспокоит меня, потому что происходит очень многое, и не похоже, что наш президент выполняет свою домашнюю работу", — заявила Олбрайт в эфире телеканала CNN, отметив, что "на самом деле этот президент недостаточно подготовлен для того, чтобы заниматься там огромным количеством вопросов, которые весьма сложны".

В выходные президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в качестве первого пункта своего первого зарубежного турне. Он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.