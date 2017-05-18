Флинн отказался давать показания в конгрессе

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн проигнорировал повестку в конгресс, которую ему выдали для дачи показаний, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу сенатского комитета по разведке Ричарда Берра.

По словам сенатора, адвокаты проинформировали комитет, что Флинн отказывается давать показания. Отказ от повестки грозит Флинну привлечением к ответственности с формулировкой "неуважение к конгрессу". Ранее сообщалось, что Флинн готов дать показания в обмен на иммунитет, но получил отказ. Конгресс может предоставлять иммунитет от уголовного преследования, но не обязан этого делать.

Флинн вновь оказался в центре внимания на этой неделе, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна.

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.