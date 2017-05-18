Флинн отказался давать показания в конгрессе

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн проигнорировал повестку в конгресс, которую ему выдали для дачи показаний, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу сенатского комитета по разведке Ричарда Берра.
Флинн вновь оказался в центре внимания на этой неделе, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна.
Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования "вмешательства России в выборы" и "связей Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.