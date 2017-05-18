СМИ: конгрессмен, известный расследованиями против Трампа, уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джейсон Чаффец намерен подать в отставку до окончания своего двухлетнего срока в конгрессе, на который он был избран в ноябре, сообщило издание Politico.

По его данным, конгрессмен от штата Юта, которому 50 лет, покинет конгресс уже 30 июня. Причины отставки неизвестны, однако источники издания утверждают, что экс-конгрессмен пойдет работать на телеканал Fox News.

Надзорный комитет занимается, в частности, расследованиями возможных злоупотреблений во власти. Чаффец не один год занимался расследованием скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. Сейчас он проверяет обстоятельства увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми, который через СМИ утверждает, что президент Дональд Трамп вмешивался в дела ФБР и просил прекратить расследование в адрес его экс-помощника Майкла Флинна.