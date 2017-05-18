В МИД ФРГ считают, что победа Ле Пен принесла бы много проблем Евросоюзу

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что в случае победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции, ЕС столкнулся бы с большими проблемами.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, во втором туре, который прошел 7 мая, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

По словам Габриэля, если бы Ле Пен стала президентом, то "тогда мы имели бы большие проблемы в ЕС". "Эта победа (Эммануэля Макрона) представляет огромную возможность для Европы", — отметил он, выступая на конференции в Вашингтоне.

При этом он отметил, что "необходимо помнить, что 11 миллионов человек проголосовали за крайне антиевропейскую партию". "Нам нужно сделать много вещей, чтобы оказать поддержку Макрону, его успех — это успех Европы", — сказал немецкий министр.

Кроме того, Габриэль добавил, что "Вашингтон, а также Москва и Пекин должны понимать, что говорить с Европой — это не то же самое, что говорить с Германией".

"Все хотят говорить с моей страной из-за нашего экономического успеха, но реальность — Европа больше чем Германия, Европа больше чем Германия плюс Франция", — подытожил он.