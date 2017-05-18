В ФРГ считают ядерную сделку с Ираном лучшим способом сдерживания Тегерана

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Европа убеждена, что ядерная сделка с Ираном является лучшим вариантом по сдерживанию Тегерана от получения ядерного оружия, заявил Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, иногда совпадение в позициях "различается в определении правильной стратегии".

"Например, в Европе мы убеждены, что ядерная сделка с Ираном — лучший вариант для препятствия от получения Ираном ядерного оружия. Здесь, в Вашингтоне, настроены гораздо более скептически. Это серьезные политические вопросы", — сказал он, выступая в четверг в Вашингтоне.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.