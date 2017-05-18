В МИД отметили отсутствие улучшения ситуации в США после выборов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Никакой тенденции в нормализации внутриполитической ситуации в США после выборов не наблюдается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ" в выборы в США.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По словам Захаровой, у российской стороны нет никакой позиции по этому вопросу.

"Это внутреннее дело США. Мы свою позицию о нелепости всех обвинений давным-давно высказали и сказали о том, что, по нашему четкому убеждению,… это фактор внутриполитической борьбы в США, которая, к сожалению, никак не может выйти из электорального цикла и войти в какое-то нормальное, удобоваримое русло", — сказала дипломат на брифинге в Москве.

Она также отметила, что, "к сожалению, эта избирательная кампания (США) стала затяжной, по крайней мере, ее постэлекторальный период сильно затянулся".

"И, к сожалению, никакой тенденции успокоения ситуации внутри Соединенных штатов нет. Есть наоборот, большие подозрения, что вот эта волна, так сказать, поствыборная, она дойдет до следующего электорального цикла в Законодательное собрание США", — сказала Захарова.