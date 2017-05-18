МИД: Киев хочет блокировать альтернативные источники информации

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина, запретив российские соцсети, хочет заблокировать альтернативные источники информации в стране, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний"1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

По словам Захаровой, очевидно, что данное решение было принято "для того, чтобы блокировать максимально возможное количество альтернативных источников информации".

"Курс на такую цензуру, да это уже даже не цензура, а прямое нарушение принятых на себя обязательств по свободе слова, обеспечению свободы слова, был взят изначально, сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году, на это Россия обращала внимание неоднократно наших партнеров", — добавила дипломат.