Лавров: конфликты на Ближнем Востоке надо решать с участием всех игроков

РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ: КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ НАДО РЕШАТЬ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ИГРОКОВ, БЕЗ ПОПЫТКИ КОГО- ЛИБО ИЗОЛИРОВАТЬ