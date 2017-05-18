Рейтер сообщило о "18 контактах" штаба Трампа с российскими чиновниками

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на неназванных бывших и действующих американских чиновников, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа якобы контактировали с российскими чиновниками за последние семь месяцев предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

"Восемнадцать звонков и электронных сообщений имели место с апреля по ноябрь 2016 года", — пишет агентство.

По словам источников агентства, в ходе контактов якобы обсуждалось исправление натянутых из-за санкций против РФ экономических отношений между двумя странами, сотрудничество в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и "сдерживание Китая".

Эти контакты, о которых ранее не было известно, в настоящее время изучаются ФБР и следователями конгресса США в рамках расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США. Как заявили источники агентству, в рассмотренных к настоящему моменту контактах они не обнаружили никаких доказательств правонарушений или сговора.

По словам трех бывших и действующих чиновников, шесть из этих контактов — телефонные звонки между послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. При этом разговоры между Флинном и Кисляком ускорились после выборов 8 ноября 2016 года. По данным источников, они якобы обсуждали возможность создания такого закрытого канала для общения Трампа и президента РФ Владимира Путина, который мог бы обойти бюрократический аппарат национальной безопасности США. По словам источников, обе стороны рассматривали этот аппарат как серьезную помеху улучшению отношений между двумя странами.

По данным агентства, еще 12 звонков, электронных или текстовых сообщений были зафиксированы между советниками Трампа в ходе предвыборной кампании и российскими чиновниками или людьми, которые считаются приближенными к президенту РФ. По данным источников, в ходе разговоров якобы поднимались темы, связанные с возможностью заключения сделок между двумя странами, фокусируясь на общих экономических и других интересах.

По словам трех источников агентства, в одном из контактов участвовал лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук. Неизвестно, с кем именно контактировал Медведчук, среди тем обсуждений якобы было сотрудничество между США и РФ.

Сам Медведчук опровергает эту информацию. "Я не знаком ни с кем из приближенных лиц Дональда Трампа, поэтому подобный разговор не мог произойти", — говорится в электронном письме Медведчука, направленном агентству.

*Террористическая организация, запрещенная в России