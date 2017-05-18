Путин и Макрон подчеркнули важность "нормандского формата"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" на основе минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудили возможности предстоящих личных контактов.