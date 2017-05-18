Украинцы могут опоздать на рейсы из-за блокировки "Яндекса" и Mail.ru

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Блокировка почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua может привести к возникновению проблем у тысяч украинских авиапассажиров, сообщается на профильном сайте avianews.com.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в силу 17 мая.

По данным издания, многие авиакомпании и агентства для максимальной автоматизации услуг и снижения издержек отправляют уведомления об изменении расписания или отмене рейсов по электронной почте.

"В результате блокировки пассажиры, указавшие при бронировании билета в качестве контактной электронную почту на серверах mail.ru, yandex.ru или yandex.ua, могут не увидеть отправленное уведомление об изменении статуса рейса и опоздать на рейс в случае его переноса на более ранний срок, или же приехать в аэропорт, в то время как рейс был отменен", — пишет издание.

Как отмечается в сообщении, чтобы избежать таких проблем пассажирам следует связаться с авиаперевозчиком и указать в качестве контактного новый email на альтернативном почтовом сервере, а в случае отсутствия создать его перед обращением в авиакомпанию.