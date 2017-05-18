Самолет украинской компании МАУ получил повреждения при посадке в Запорожье

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Самолет украинской авиакомпании МАУ получил серьезные повреждения после посадки на аэродроме в Запорожье, компания отменила рейсы в этот город, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Сегодня самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев – Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси", — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, с 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос авиакомпания МАУ получила подтверждение, что аэропорт готов принимать рейсы после ремонта. По данным компании, 17 мая аэропорт Запорожья "телеграммой уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая".

"Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпанией принято решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье – Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки", — сообщила компания, указав, что рейсы пока будут перенесены в Днепр.