Консерваторы Британии обещают остаться конвенции ЕС по правам человека

ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания останется подписантом Европейской конвенции по правам человека в течение следующих пяти лет, говорится в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии страны.

"Мы не будем переносить Хартию Европейского союза об основных правах в законодательство Великобритании. Мы не будем ни отменять, ни заменять Закон о правах человека до завершения процесса выхода из ЕС. Мы останемся подписантами Европейской конвенции по защите прав человека на срок работы следующего парламента", — говорится в манифесте.

Лидер партии, премьер-министр страны Тереза Мэй уже давно объявила, что выход страны из ЕС подразумевает выход из состава единого рынка, Таможенного союза ЕС и замену всего корпуса действующего в Соединенном Королевстве европейского законодательства на британские законы (так называемый Великий законопроект об отмене).

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

Всеобщие выборы в стране пройдут 8 июня.