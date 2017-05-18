В КНР надеются, что в Южной Корее примут меры для нормализации отношений

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Ли Хэ Чханом выразил надежду, что новое руководство соседней страны примет эффективные меры для возврата отношений Пекина и Сеула в нормальное русло.

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла, после того как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности.

Китайский министр отметил, что за последние 25 лет Китай и Южная Корея достигли больших успехов в построении двусторонних отношений, а также выразил надежду, что руководство двух стран найдет пути разрешения появившихся в последнее время разногласий.

"С прошлого года наши двусторонние отношения столкнулись с затруднениями, которые мы с нежеланием наблюдаем. Надеемся, что корейская сторона примет эффективные меры для возвращении наших двусторонних отношений на путь нормального развития", — заявил Ван И в ходе встречи, которую транслировал телеканал CCTV.

Глава МИД КНР и спецпосланник корейского президента в ходе встречи обсудили также ситуацию на Корейском полуострове, в частности размещение в стране американской ПРО THAAD.

Председатель КНР Си Цзиньпин 10 мая в поздравительной телеграмме новому президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину выразил готовность на основе взаимопонимания и взаимоуважения "надлежащим образом" решить существующие между двумя странами разногласия. Позднее лидеры двух страны провели телефонный разговор.