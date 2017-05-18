Турция создаст "киберармию" для защиты от информационных угроз

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Анкара формирует "киберармию" для обеспечения информационной безопасности, заявил министр транспорта и связи Турции Ахмет Арслан.

"Кибератаки представляют большую угрозу, поэтому мы укрепляем структуру безопасности. Около 13 тысяч "белых хакеров" перешли на работу в государственный сектор. Мы создаем "киберармию" из пяти групп", — заявил Арслан в интервью газете Hurriyet.

По его словам, Турция практически не пострадала от кибератаки на прошлой неделе благодаря предупреждению, которое было разослано всем учреждениям и организациям.

"Существует надежная координация по этому вопросу. Мы уведомили учреждения о возможной кибератаке и призвали их обновить программное обеспечение для защиты и антивирусные программы. Это было очень важно. Мы благополучно пережили это последнее нападение", — сказал министр, отметив, что атака сказалась лишь на работе автозавода Oyak-Renault в турецкой провинции Бурса.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.