В ЕС выступили за скорейшее создание центра управления небоевыми операциями

Министры обороны стран-членов ЕС поддержали скорейшее создание при военном штабе ЕС Центра планирования и управления небоевыми операциями Евросоюза (MPCC), говорится в итоговом документе заседания.

Решение о создании такого центра было принято в начале марта. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник выразила надежду, что он может быть создан уже в июне.

"Совет ожидает создания в краткосрочной перспективе Центра военного планирования и управления (MPCC) при Военном штабе ЕС в Брюсселе. После формального решения Совета и одобрения новых условий функционирования Военного штаба ЕС MPCC займется стратегическим оперативным планированием и проведением небоевых военных миссий ЕС под политическим контролем и стратегическим руководством Комитета по политике и безопасности", — говорится в документе.

В настоящий момент центр, руководство которым будет осуществлять глава Военного штаба ЕС, будет управлять тренировочными миссиями в Центральноафриканской республике, Мали и Сомали.

Министры также приветствовали работу по подготовке к созданию Совместной ячейки по поддержке и координации (JSCC), где будут работать гражданские и военные эксперты. Им будет поручено ежедневно осуществлять координацию и сотрудничество между гражданскими и военными структурами в вопросах оперативного планирования и управления гражданскими и военными небоевыми миссиями, проводимыми в рамках общей политики обороны и безопасности Евросоюза.

В документе отмечается, что через год после создания MPCC и JSCC и не позднее конца 2018 года ЕС проведет обзор эффективности этих подразделений.