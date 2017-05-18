ВВС Украины начали подготовку к совместным с США учениям

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы (ВВС) Украины готовятся к украинско-американским учениям Rapid Trident-2017, стороны уже обсудили вопросы организации, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
"Обсуждались организационные вопросы участия авиационной составляющей в проведении предстоящих украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017, а также осуществлен осмотр площадок приземления, на которые во время учений планируется десантирование личного состава Сил специальных операций ВСУ с самолета Национальной гвардии штата Калифорния С-130J", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.
Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.