Адвокаты: Интерпол снял с розыска бывшего вице-премьера Украины Арбузова

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Интерпол прекратил международный розыск бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова, восстановив его право на свободное передвижение, сообщила пресс-служба Арбузова в четверг со ссылкой на его адвокатов Сергея Ковалева и Евгения Пелихоса.

Арбузов был объявлен в розыск Интерполом в 2014 году.

"Интерпол прекратил международный розыск нашего клиента, что означает восстановление права Сергея Арбузова на свободное передвижение. Несмотря на все попытки генеральной прокуратуры Украины исказить факты и представить желаемое за действительное, Интерпол услышал наши аргументы и прекратил розыск", — отметили защитники.

Сообщается, что в четверг защитники продемонстрировали журналистам официальное сообщение секретариата Интерпола с его переводом на украинский язык.

Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что уведомила о подозрении Арбузова, речь идет об уголовном деле о растрате госсредств на сумму более 8 миллионов долларов.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. После госпереворота новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников, в том числе Арбузова.

В марте 2014 года Евросоюз опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств на Украине, куда входил и бывший и.о. премьера. В январе 2016 года ЕС отменил действие этих санкций в отношении Арбузова.