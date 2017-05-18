Россия и Египет ведут диалог по вопросу авиасообщения, сообщили в Минтрансе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва и Каир находятся в открытом диалоге по вопросу возобновления авиасообщения между двумя странами, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Египетская газета "Аль-Ватан" в середине мая сообщала, что переговоры России и Египта по возобновлению прерванного полтора года назад авиасообщения приостановлены с февраля этого года, никаких контактов по этому вопросу в настоящее время между сторонами нет.

"Мы все время находимся в открытом диалоге", — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

Источник в министерстве гражданской авиации Египта ранее сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения. Кроме того, источник в министерстве сообщил, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.