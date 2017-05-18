НАТО на прошлой неделе обменялась с ЕС данными о глобальной кибератаке

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО в минувшую пятницу направила союзникам по альянсу предупреждение в связи с глобальной кибератакой и передала эту информацию Евросоюзу, который поделился своими данными, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В прошлую пятницу НАТО выпустила предупреждение всем союзникам после нападения с использованием вредоносной программы. Мы передали это предупреждение ЕС, а ЕС поделился своей информацией с НАТО", — сказал Столтенберг журналистам перед участием в заседании глав минобороны стран-членов ЕС.

Он также сообщил, что НАТО "предоставила европейскому хабу по кибербезопасности доступ к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах".

"Сейчас НАТО и ЕС могут в реальном времени обмениваться информацией о кибератаках, как в случае с атакой, с которой мы столкнулись в прошлые выходные", — заявил генсек Североатлантического альянса.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.