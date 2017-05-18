Бельгия попросит Совет Европы расследовать соблюдение прав геев в Чечне

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс на министерском заседании Совета Европы 19 мая выступит за проведение Советом Европы расследования в связи с информацией о притеснении гомосексуалистов в Чечне, говорится в коммюнике федерального правительства Бельгии.

"Министр Рейндерс от имени Бельгии вновь поднимет этот вопрос на министерском заседании Совета Европы, которое пройдет на Кипре 19 мая, запросит Совет Европы провести расследование и вновь напомнит России о ее обязательствах по борьбе со всеми формами дискриминации и приложению усилий для свершения правосудия", — отмечается в документе.

Правительство отмечает, что как Рейндерс, так и премьер-министр страны Шарль Мишель "напоминают о своем беспокойстве в связи с информацией о насилии в отношении гомосексуалистов в Чеченской Республике".

Бельгийские власти также сообщили, что после публикации этой информации они поднимали вопрос как на двустороннем, так и на международном уровне.

"Российские власти объявили, что российский комиссар по правам человека занимается этим вопросом, а прокуратура Чечни ведет расследование. Однако еще далеко до прояснения ситуации, необходимо сохранять бдительность", — говорится в заявлении правительства.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о якобы массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление нехарактерно для чеченского народа".

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".