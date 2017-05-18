Forbes назвал 60 самых успешных американок

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список 60 самых успешных женщин США, которые добились признания своими силами.

По данным журнала, их общее состояние оценивается в 61,5 миллиарда долларов, а возраст попавших в список женщин варьируется от 27 до 90 лет. Из них 18 женщин обладают состоянием в миллиард долларов и больше.

Список возглавляет предприниматель Мариан Илитч (Marian Ilitch), сооснователь Little Caesars Pizza. Ее состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов. Следом за ней идет Диана Хендрикс (Diane Hendricks), сооснователь компании ABC Supply — с 4,9 миллиарда долларов. Третье место списка разделили исполнительный секретарь компании Love Джуди Лав (Judy Love) и телеведущая Опра Уинфри (Oprah Winfrey), их состояние составляет по 2,9 миллиарда долларов. На пятом месте списка находится Дорис Фишер (Doris Fisher), сооснователь The Gap, ее богатство оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), первая женщина в совете директоров в истории компании, заняла 12-е место с состоянием в 1,6 миллиарда долларов. В список также вошла предприниматель и основатель Alex and Ani Каролин Рафаелиан (Carolyn Rafaelian), она заработала 1 миллиард долларов и заняла 18-е место.

Самыми молодыми успешными женщинами, по версии журнала Forbes, стали 27-летняя певица Тейлор Свифт (Taylor Swift), чье состояние оценивается в 280 миллионов долларов, 35-летняя Бейонсе Ноулз (Beyoncé Knowles) с состоянием в 350 миллионов долларов и соосновательница и глава фирмы It Cosmetics Джейми Керн Лайма (Jamie Kern Lima), которая к 39 годам заработала 410 миллионов долларов.