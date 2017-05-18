Посол Кубы: отношения между Россией и Латинской Америкой находятся на пике

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отношения между РФ и странами Латинской Америки находятся на пике развития, заявил в четверг посол Кубы в Москве Эмилио Лосада Гарсия.

"Что касается отношений РФ с нашими странами, с нашим континентом, то я могу сказать, что они переживают лучшие моменты в своей истории, замечательные моменты. Политический диалог находится на очень высоком уровне: в 2013 году председатель правительства РФ посетил Бразилию и Кубу, а в 2014 году президент Владимир Путин совершил турне по Латинской Америке, которое включило такие страны как Куба, Никарагуа, Бразилия и Аргентина", — сказал Гарсия на встрече послов стран Латинской Америки с председателем Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым.

По словам посла, в настоящее время совпадают позиции РФ и стран Латинской Америки по превосходству международного права и важности соблюдения устава ООН в разрешении любых конфликтов в мире.

"Россия и Латинская Америка разделяют общий подход в том, чтобы избежать однополярности в международных отношениях. Обе стороны приветствуют и выражают свою поддержку многополярному миру. Мы продвигаемся вперёд — не так быстро, как хотелось бы — по экономическим вопросам и инвестициям. Мы считаем Россию важным стратегическим партнёром в этой сфере. Хотя товарооборот в настоящее время составляет не более 12 миллиардов долларов, мы считаем, что есть очень много перспективных проектов, над которыми обе стороны могли бы поработать", — указал дипломат.

Кроме того, подчеркнул посол, страны Латинской Америки никогда не присоединялись и не поддерживали санкции, которые вводил Запад в отношении России. В этой связи, сказал Гарсия, наши страны поддерживают тесные контакты в сфере экономики и торговли.

"В то время как страны Европейского Союза прерывали свою торговлю, в том числе и сельскохозяйственной продукцией, Латинская Америка, наоборот, открывает свои двери для этой торговли. Это тоже важный момент наших двусторонних отношений", — заключил посол.