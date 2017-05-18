Матвиенко надеется на подписание договора о российско-эстонской границе

ПСКОВ, 18 мая — РИА Новости. Россия сделала все для урегулирования вопроса подписания договора о российско-эстонской границе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы делали все, чтобы эту тему урегулировать. Надеемся, что наши эстонские партнеры пройдут свой путь для подписания этого договора", — сказала она.

Главы МИД России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Проект пограничного договора прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Однако затем в республике после выборов сменился состав парламента, к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново. Осенью 2015 года правительство вновь направило в парламент законопроект о ратификации договора, который второй раз прошел там первое чтение.

Первоначально этот документ был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.