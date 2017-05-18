Южная Корея отклонила протест Японии о судне в акватории спорных островов

ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Сеул отклонил направленный Токио накануне протест в связи с заходом южнокорейского исследовательского судна в акваторию спорных островов Такэсима (Токто).

"Наша позиция в том, что мы будем твердо противостоять несправедливым претензиям Японии на нашу суверенную территорию. Нам нет необходимости просить разрешения (на вход судна в акваторию)", — приводит агентство Ренхап слова представителя южнокорейского МИД Чо Чжун Хёка.

Накануне МИД Японии сообщил о том, что передал южнокорейской стороне протест в связи с заходом без получения предварительного разрешения исследовательского судна Hae Yang 2000 в акваторию островов Такэсима (Токто), которые Токио считает своей исключительной экономической зоной.

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Токио настаивает, что архипелаг, включенный в состав Японской империи в 1905 году, был незаконно оккупирован Южной Кореей.

Южнокорейская сторона, в свою очередь, считает, что "никакого территориального спора вокруг Токто нет", так как острова являются южнокорейской территорией исторически, географически, а также в рамках международного законодательства.