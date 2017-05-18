Киев может ввести пожизненный срок за преступления против человечности

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Кабинет министров Украины предлагает установить наказание вплоть до пожизненного заключения за преступления против человечности, сообщил на заседании правительства министр юстиции Павел петренко.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства, следует из трансляции заседания кабмина.

"Предложение украинского правительства относительно внесения изменений в уголовный кодекс Украины – установление уголовной ответственности за преступления против человечности… украинское правительство обращается к парламенту с предложением, чтобы в отношении этих предложений была введена высшая мера криминальной ответственности вплоть до пожизненного заключения", — сказал Петренко на заседании и правительства.

Петренко отметил, что подобное наказание должно быть за широкомасштабные преступления против гражданского населения: убийства, истребления, порабощения, депортации, заключения или другого жестокого лишения физической свободы в нарушение основных норм международного права, пыток, изнасилования, сексуального рабства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.