Киев может ввести пожизненный срок за преступления против человечности

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Кабинет министров Украины предлагает установить наказание вплоть до пожизненного заключения за преступления против человечности, сообщил на заседании правительства министр юстиции Павел петренко.
"Предложение украинского правительства относительно внесения изменений в уголовный кодекс Украины – установление уголовной ответственности за преступления против человечности… украинское правительство обращается к парламенту с предложением, чтобы в отношении этих предложений была введена высшая мера криминальной ответственности вплоть до пожизненного заключения", — сказал Петренко на заседании и правительства.
Петренко отметил, что подобное наказание должно быть за широкомасштабные преступления против гражданского населения: убийства, истребления, порабощения, депортации, заключения или другого жестокого лишения физической свободы в нарушение основных норм международного права, пыток, изнасилования, сексуального рабства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.