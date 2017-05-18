В МИД РФ подтвердили, что россияне не пострадали в ДТП в Турции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пострадавших россиян в ДТП в Турции нет, сообщили РИА Новости в департаменте информации печати МИД РФ.

"По имеющимся сведениям, пострадавших граждан РФ нет", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что "речь идет о туристах с Украины".

Ранее турецкие СМИ сообщили, что утром на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале, пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции. Затем в посольстве РФ в Анкаре заявили, что россиян в автобусе не было, а пострадавшие являются гражданами Украины.

МИД Украины сообщил, что пострадавшие в ДТП в Турции украинцы доставлены в больницу; посольство Турции в Киеве уточнило, что речь идет о 16 находившихся в автобусе украинцах, двое были госпитализированы, угрозы их жизни нет.