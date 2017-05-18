В Киеве подтвердили, что в ДТП в Турции пострадали украинцы

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. МИД Украины подтвердил, что украинцы пострадали в ДТП в Турции, они доставлены в больницу, однако число пострадавших пока не уточняется.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10.00 мск на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале. Пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции. Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы, место происшествия оцеплено. Обстоятельства аварии расследуются. Позднее в российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян в автобусе, попавшем в аварию на юго-западе Турции, не было, пострадавшие являются гражданами Украины.

"ДТП в Турции. Пострадавшие украинцы доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туроператор оказывают помощь", — сообщил департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.