Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене на 29 мая

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг объявил перерыв до 29 мая в судебном заседании по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, чтобы защита ознакомилась с документами прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил предварительное судебное заседание по делу экс-президента Украины о государственной измене. В ходе заседания обвинение попросило суд начать заочное судебное рассмотрение дела Януковича из-за якобы его уклонения от правосудия. Защита попросила просила предоставить ей время на изучение материалов дела и объявить перерыв в заседании.

"Ходатайство защиты удовлетворить и предоставить время защите для возможности ознакомиться с материалами, которыми прокурор обосновывает специальное (заочное – ред.) судебное производство. По делу объявляется перерыв до 10.00 (совпадает с мск) 29 мая", — заявил председательствующий судья Вячеслав Девятко в ходе заседания.

Ранее суд решил предоставить Януковичу возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. Суд в Ростове также сообщил о готовности организовать видеоконференцию с Киевом, однако для этого необходим соответствующий запрос украинской стороны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.