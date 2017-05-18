Радикальная партия Украины просит США о санкциях против лидеров оппозиции

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что подписал обращение к администрации президента США Дональда Трампа и Европейской комиссии (ЕК) с просьбой ввести персональных санкций против лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина и Юрия Бойко.

"Вчера (в среду) я подписал обращение к администрации США и Еврокомиссии о введении санкций против Левочкина и Бойко",- написал Ляшко на своей странице в Facebook . По его утверждению, они якобы "ограбили украинцев, непосредственно причастны к убийствам людей на Майдане".

Ранее Левочкин, который в 2014 году занимал должность главы администрации президента Виктора Януковича, неоднократно отвергал обвинения в причастности к событиям на Майдане.

Верховная рада Украины в четверг отклонила постановление, которым предлагалось СНБО ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших министров за действия, угрожающие безопасности страны и "содействие террористической деятельности".