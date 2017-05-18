СМИ сообщили о потасовке в горсовете Киева

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Потасовка между недовольными жителями и охраной произошла в здании Киевского городского совета, горожане ворвались в сессионный зал, заседание приостановлено, передает информагентство "Украинские новости".
Также сообщается, что среди активистов находятся представители общественной организации "Бюро защиты экологии и окружающей среды", которые стали зачинщиками потасовки с охраной Киевсовета, которая отказалась их впускать в зал заседаний.
По данным агентства, в ходе потасовки активисты "оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений". В связи с этим заседание Киевсовета приостановлено, активисты находятся в зале.