СМИ сообщили о потасовке в горсовете Киева

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Потасовка между недовольными жителями и охраной произошла в здании Киевского городского совета, горожане ворвались в сессионный зал, заседание приостановлено, передает информагентство "Украинские новости".

"Шестьдесят человек (которые — ред.) представляют жителей дома по улице Милютенко, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Активисты заявляют, что решение вопроса отселения жителей затягивает, это угрожает жизни и здоровью людей", — сообщает агентство.

Также сообщается, что среди активистов находятся представители общественной организации "Бюро защиты экологии и окружающей среды", которые стали зачинщиками потасовки с охраной Киевсовета, которая отказалась их впускать в зал заседаний.

По данным агентства, в ходе потасовки активисты "оттянули охранников от входа в сессионный зал и нанесли им несколько легких телесных повреждений". В связи с этим заседание Киевсовета приостановлено, активисты находятся в зале.