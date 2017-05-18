Расследование Мюллера может привести к импичменту Трампа, считает политолог

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США может привести объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.

Импичмент возможен

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Я абсолютно не исключаю, что расследование Мюллера может привести к импичменту Трампу", — сказал Сидоров РИА Новости. "Такое положение в США есть: когда при запуске процедуры импичмента может быть назначен специальный прокурор, который будет заниматься рассмотрением этих дел", — добавил он.

Согласно законодательству Штатов, конгресс может вынести импичмент президенту в случае совершения им преступлений против государства. Палата представителей выносила импичмент двум президентам — Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Оба этих президента были впоследствии оправданы сенатом. Еще один президент, Ричард Никсон, ушел в отставку в 1974 году под угрозой импичмента.

Как сообщили СМИ, в среду конгрессмен-демократ Эл Грин призвал вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

"Решение явно принято против Трампа. Как поведет себя новый специальный советник, никто не знает. Я не думаю, что он человек Трампа", — указал Сидоров, подчеркнув, что теперь давление на Трампа усилится, "над его головой будет висеть постоянно дамоклов меч, учитывая, что вчера было внесено положение о том, чтобы начать процедуру импичмента".

Процесс может затянуться

В свою очередь директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил, что решение о назначении Мюллера показывает, что "общая атмосфера в Соединенных Штатах, она антитрамповская", но торопиться с выводами об итогах расследования не следует.

"Надо будет посмотреть на то, как пойдет это расследование и какой материал будет. Это все нескорое дело. Такого рода расследования по опыту прошлого, по опыту импичмента (бывшего президента США Билла – ред.) Клинтона, на это уходят месяцы, а вся процедура импичмента занимает год, а то и больше. Поэтому надо смотреть, с чего этот прокурор начнет, … какой материал будет собираться, а потом и на реакцию самого Трампа. Она может самой разной", — отметил Гарбузов.

"Прокурор демонстративно будет проявлять свою незаинтересованность, пророссийских или антироссийских взглядов он откровенно никогда не высказывал и не будет высказывать. Так что, наоборот, он будет подчеркивать свою независимость и объективность. С этой позиции он будет проводить свою линию", — полагает эксперт.