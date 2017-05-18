Расследование Мюллера может привести к импичменту Трампа, считает политолог

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США может привести объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.
Импичмент возможен
"Я абсолютно не исключаю, что расследование Мюллера может привести к импичменту Трампу", — сказал Сидоров РИА Новости. "Такое положение в США есть: когда при запуске процедуры импичмента может быть назначен специальный прокурор, который будет заниматься рассмотрением этих дел", — добавил он.
Согласно законодательству Штатов, конгресс может вынести импичмент президенту в случае совершения им преступлений против государства. Палата представителей выносила импичмент двум президентам — Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Оба этих президента были впоследствии оправданы сенатом. Еще один президент, Ричард Никсон, ушел в отставку в 1974 году под угрозой импичмента.
Как сообщили СМИ, в среду конгрессмен-демократ Эл Грин призвал вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
"Решение явно принято против Трампа. Как поведет себя новый специальный советник, никто не знает. Я не думаю, что он человек Трампа", — указал Сидоров, подчеркнув, что теперь давление на Трампа усилится, "над его головой будет висеть постоянно дамоклов меч, учитывая, что вчера было внесено положение о том, чтобы начать процедуру импичмента".
Процесс может затянуться
В свою очередь директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил, что решение о назначении Мюллера показывает, что "общая атмосфера в Соединенных Штатах, она антитрамповская", но торопиться с выводами об итогах расследования не следует.
"Прокурор демонстративно будет проявлять свою незаинтересованность, пророссийских или антироссийских взглядов он откровенно никогда не высказывал и не будет высказывать. Так что, наоборот, он будет подчеркивать свою независимость и объективность. С этой позиции он будет проводить свою линию", — полагает эксперт.