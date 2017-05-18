В Днепре задержали еще одного подозреваемого в организации потасовок 9 мая

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в беспорядках 9 мая в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), таким образом, уже задержаны 16 человек, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Как отметили в пресс-службе, прокуратура обратится с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным прокуратуры, ранее 15 лицам были предъявлены подозрения в причастности к беспорядкам 9 мая в Днепре во время праздничных мероприятий. Как заявили в ведомстве, среди подозреваемых есть организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые оплачивали выполненную работу нанятых провокаторов.
Накануне полиция сообщала, что правоохранители установили личности 25 человек, которые могли участвовать в потасовках в День Победы в городе Днепр.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.