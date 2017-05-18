В киевском суде рассказали о подготовке к заседанию по делу Януковича

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Пока неясно, выйдет ли бывший президент Украины Виктор Янукович на связь с киевским судом, хотя в Оболонском суде все готово для общения с экс-главой государства, заявила в четверг пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Коллегия судей предоставила бывшему президенту возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. При этом в пресс-службе суда заявили РИА Новости, что для видеоконференции нет необходимости направлять какие-либо запросы в РФ. В то же время защита Януковича настаивает на таком запросе. В четверг Оболонский районный суд продолжит предварительное заседание по делу Януковича, на этом заседании ожидается общение с экс-президентом по видеосвязи.

"Мы готовы, мы предоставили стороне защиты все возможности… Пока нам сторона защиты не сообщала (выйдет ли Янукович на связь – ред.). В суде все работает, все протестировано. Будет или нет (общение с Януковиче в суде в четверг – ред.), нам не известно, а о видеоконференции не заявлялось ходатайство", — сказала пресс-секретарь перед заседанием в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее защита Януковича направила запрос в Минюст РФ и ростовский суд с просьбой организовать видеоконференцию с судом. В среду Ростовский областной суд РФ сообщил, что не сможет обеспечить в четверг участие Януковича посредством видеоконференции, поскольку соответствующий запрос не поступал из украинского суда.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.