В киевском суде рассказали о подготовке к заседанию по делу Януковича

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Пока неясно, выйдет ли бывший президент Украины Виктор Янукович на связь с киевским судом, хотя в Оболонском суде все готово для общения с экс-главой государства, заявила в четверг пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.
"Мы готовы, мы предоставили стороне защиты все возможности… Пока нам сторона защиты не сообщала (выйдет ли Янукович на связь – ред.). В суде все работает, все протестировано. Будет или нет (общение с Януковиче в суде в четверг – ред.), нам не известно, а о видеоконференции не заявлялось ходатайство", — сказала пресс-секретарь перед заседанием в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее защита Януковича направила запрос в Минюст РФ и ростовский суд с просьбой организовать видеоконференцию с судом. В среду Ростовский областной суд РФ сообщил, что не сможет обеспечить в четверг участие Януковича посредством видеоконференции, поскольку соответствующий запрос не поступал из украинского суда.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.