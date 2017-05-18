В Колумбии отстранили мэра города, где при крушении здания погиб 21 человек
08:3218.05.2017
(обновлено: 08:33 18.05.2017)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прокуратура Колумбии временно отстранила Мануэля Висенте Васкеса — мэра города Картахена-де-Индиас, где в результате обрушения строящегося здания погиб 21 человек.
"(Прокуратура — ред.) постановила закрыть дисциплинарное расследование и временно отстранить Мануэля Висенте Васкеса от выполнения им обязанностей мэра Картахены на срок в три месяца в качестве меры предосторожности на время процесса мониторинга и контроля возможных нарушений при строительстве зданий в городе", — говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Прокуратура вынесла аналогичное решение и в отношении главы района, в котором произошел инцидент, Патрисии Сапаты Негреты, а также инспектора городской коммуны 12 Альфонсо Рамоса.
Прокуратура Колумбии ведет следствие.