В Колумбии отстранили мэра города, где при крушении здания погиб 21 человек

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прокуратура Колумбии временно отстранила Мануэля Висенте Васкеса — мэра города Картахена-де-Индиас, где в результате обрушения строящегося здания погиб 21 человек.

"(Прокуратура — ред.) постановила закрыть дисциплинарное расследование и временно отстранить Мануэля Висенте Васкеса от выполнения им обязанностей мэра Картахены на срок в три месяца в качестве меры предосторожности на время процесса мониторинга и контроля возможных нарушений при строительстве зданий в городе", — говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Прокуратура вынесла аналогичное решение и в отношении главы района, в котором произошел инцидент, Патрисии Сапаты Негреты, а также инспектора городской коммуны 12 Альфонсо Рамоса.

Прокуратура Колумбии ведет следствие.