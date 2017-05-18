Чили отказала во въезде боливийскому министру

МЕХИКО, 18 мая – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес сообщил в среду, что власти Чили отказали во въезде боливийскому министру юстиции Эктору Арсе.

Министр намеревался прибыть в соседнюю страну, чтобы присутствовать 25 мая на слушаниях по делу девяти боливийских военнослужащих, задержанных в городе Икике по обвинению в краже грузовика с товарами. Ранее власти Чили отказали во въезде и министру обороны Боливии Рейми Феррейре.

"Они отказали в визе министру обороны, главам палат парламента, теперь – министру юстиции, это несправедливость, пусть мир знает, что это хуже диктатур", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Конфликт разгорелся в марте из-за задержания чилийской полицией нескольких боливийских военнослужащих. Сантьяго обвиняет их в краже грузовика с товарами в Чили, Ла-Пас заявляет, что они находились на национальной территории и вели борьбу с контрабандой. Боливийское военное ведомство расценило эти события как похищение, призвало не покупать чилийские товары, а министр Феррейра назвал нынешние чилийские власти режимом хуже, чем при Аугусто Пиночете.